Éveken keresztül a Mercedes és Lewis Hamilton legnagyobb kihívójának Sebastian Vettel és a Ferrari tűnt: a német 2017-ben és 2018-ban is meg tudta szorongatni a britet, ám az évadok második felére elfogyott a német, illetve a vörösök lendülete. A szerepek azóta megváltoztak: jelenleg a Red Bull és Max Verstappen tűnik az első számú trónkövetelőnek.

A Monacói Nagydíjon Vettelt és Verstappent egyszerre kérdezhette a sajtó. A négyszeres világbajnokot arról kérdezték, hogy milyen tanácsot adna Hamilton ellen fiatalabb kollégájának, de az Aston Martin versenyzője inkább elviccelte a válaszadást.

“Nincs tanácsom. Nem sikerült megvernem, Lewis megvert. Jobb, ha nem adok neki tanácsokat!” – felelte. “Hosszú évad ez, sok futam van még. Nem tudom, ez nem így működik, nem adok tanácsot.”

Kissing the barrier? Must be Monaco. 😉 pic.twitter.com/A9kWF0oQqc

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 20, 2021