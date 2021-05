A legutóbbi versenyhétvégén, Barcelonában beszélt arról először Lewis Hamilton, hogy a Red Bull hajlékony hátsó szárnyakkal trükközhet. Az FIA be is jelentette, hogy szigorítani fog a szárnyak szabályosságát vizsgáló teszteken, de nem azonnal: még Monaco után, a nagy sebességű bakui pályán is lehet majd használni a hajlékony szárnyakat, ami nagy előnyt jelenthet a trükközők számára.

“Valószínűleg legalább hat tizedet hoz majd ez a megoldás Bakuban” – jósolta Hamilton, aki arra célozgatott, hogy az FIA kivételezik a riválissal.

“Úgy gondolom, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az FIA-ra, hogy jobb munkát végezzen a szabályozás területén.”

“A legutóbbi versenyhétvégén például nekünk végig fent kellett tartanunk a gumimelegítő paplanokat az időmérőn. Csak a Red Bull vehette le őket, senki más. Gondoskodnunk kellene arról, hogy mindenki számára egységesek legyenek a szabályok.”

Hamiltonon kívül a McLaren csapatfőnöke is arra szólította fel az FIA-t, hogy mihamarabb zárja be a szárnyakra vonatkozó kiskaput. “Örülünk, hogy az FIA új direktívával lép fel a jelenség ellen, de nagyon nem értünk egyet a bevezetés időzítésével” – fogalmazott Andreas Seidl.

“Nem egy, hanem több csapatról van szó, amelyek már több versenyen keresztül előnyben voltak. Az, hogy további versenyekre is előnyt kapnak, azt határozottan elutasítjuk, és már egyeztetünk az FIA-val. A hajlékony hátsó szárnyak nagy előnyt jelentenek az olyan pályákon, mint amilyen a bakui is.”

Seidl azt mondta, a McLaren nem szeretne óvni, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke viszont ezt a lehetőséget is kilátásba helyezte – nagyon úgy tűnik, hogy lépéskényszerbe kerülhetett az FIA.