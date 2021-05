Jól kezdődött az idei Forma-1-es szezon Max Verstappen és a Red Bull számára, a csapat kifejezetten versenyképesnek tűnik a Mercedesszel szemben is. Verstappen négy futamból ugyan csak egyet tudott megnyerni, de így is karnyújtásnyira van tőle az összetett első helye.

Jos Verstappen a Telegraafnak adott interjújában ugyanakkor arra célozgatott, hogy valójában nem olyan jó a Red Bull, mint sokan gondolják, csak Max teljesítményétől tűnik versenyképesnek az autó.

“Az aerodinamikai változtatások ellenére a Mercedesnek továbbra is nagyon jó autója van. Jelenleg a gumikezelésük is jobb” – fogalmazott Jos Verstappen, aki attól tart, az idei szezonban is dominánssá válhat a Mercedes.

“Maxnak sokkal inkább a határon kell autóznia, hogy tartsa a lépést Hamiltonnal. Személy szerint azt gondolom, a Mercedes egy körön is sokkal gyorsabb, Max présel ki mindent az autóból ahhoz, hogy a közelükben legyen.”

“Talán nem kellene ezt kimondanom, de Max miatt tűnik jobbnak az autó, mint amilyen valójában. Jelenleg nem elég jó a Red Bull.”