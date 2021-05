Egy Forma-1-es hétvége igen kimerítő tud lenni a pilóták számára: a körözésen kívül számtalan pályán kívüli program és sajtóesemény is színesítheti menetrendjüket. Ezért a pihenésről szóló időszakoknak fontos szerepe van, hogy a vasárnapi nagydíjon tökéletes állapotban vehessenek részt.

Max Verstappennek azonban nem csak az alvásról szólt a Forma-1-es Spanyol Nagydíj előtti szombat éjjel. A Red Bull versenyzője videojátékkal múlatta az időt még hajnali 2 óra körül is: a holland a népszerű Call of Duty: Warzone-nal játszott egy olasz-német streamer társaságában, aki Twitch-csatornáján közvetítette az eseményeket.

Verstappen szórakozásával azonban megzavarta mások pihenését is abban a barcelonai hotelben, ahol megszállt. A pilóta a közvetítés során elmondta, hogy panaszkodtak rá a nagy zaj miatt. A holland nem értette, mivel zavarhatta meg szobaszomszédait, mire a közvetítő elmondta, hogy talán azzal, hogy az asztalhoz vágta a kontrollerét játék közben.

max getting noise complaints and gianni laughing his ass off, i can’t with this mfs anymore pic.twitter.com/iwbHP5y88z

— josh (@sadwolvs) May 8, 2021