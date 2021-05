2014 óta gyakorlatilag megállíthatatlan a Mercedes, és Lewis Hamiltont is csak egyszer sikerült megállítani: 2016-ban Nico Rosberg volt erre képes. A hétszeres világbajnokról sokan úgy vélik, hogy alig kell valamit tennie a sikerért, melyeket inkább a világverő autójának köszönhet.

Ezzel az állítással nem ért egyet Fernando Alonso. Az Alpine versenyzője szerint attól, hogy egykori csapattársa a Forma-1-es mezőny legjobb autójában ül, még ugyanúgy keményen meg kell dolgoznia a sikerért.

“Úgy tűnik, hogy vezetési téren és a csapatba való beilleszkedés terén is tökéletes helyzetben van. Szerencséje is van, mert Imolában kellett a szerencsefaktor is, ami sokszor megvan neki a kritikus pillanatokban” – célzott Hamilton hibájára Alonso.

“Hogy a legjobb autóban ül-e? Igen. De a legjobb autóban is teljesíteni kell minden hétvégén, esőben, szárazon, amikor közelebb van a Red Bull vagy amikor le vannak maradva. Mindezt csak úgy lehet, ha a legmagasabb szinten teljesít. Nem tudom, hogy mindazt, amit csinál, értékelik-e eléggé” – mondta a spanyol.

“A Mercedesnek már nincs meg az a dominanciája, mint 3-4 éve, amikor annyira könnyedén nyertek. Gyakran nagyon közel vannak [a Red Bullhoz – a szerk.], de nem hagyja, hogy ez befolyásolja őt” – dicsérte Hamiltont Alonso.