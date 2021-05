Mindössze a 9-10. helyen végzett Max Verstappen és Sergio Perez a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén. Az energiaitalosok gyengélkedése mellett azonban a Mercedes magabiztosan nyerte a gyakorlást.

“Mindig jó érzés erős köridőt látni a listán” – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. Az öröm azonban nem adatott meg neki, miután Verstappen gyors körén többször is megcsúszott, végül pedig be sem fejezte azt. “Úgy gondolom azonban, hogy jó alapról indulunk, és szombaton minden összeáll. Az első edzésen láthattuk, hogy nagyon szoros a mezőny. Arra számítok, hogy így is marad.”

A bajnokcsapat 2013 óta verhetetlen az időmérőkön Barcelonában. Az elmúlt 8 versenyből 6-ot ők nyertek itt, Lewis Hamiltont pedig 2017 óta zsinórban négyszer intették le elsőként. “Az időmérő kritikus fontosságú. Fontos, hogy közel legyünk a Mercedeshez a hétvégén. Ez nem egy sprint, hanem egy maraton, de hihetetlen lenne, ha egy ilyen pályán le tudnánk győzni őket.”

“Nem szabad túl sok pontot veszítenünk velük szemben. Ebben a szakaszban minél több egységet kell begyűjtenünk, és hozni az eredményeket” – utalt a bajnoki versenyfutásra Horner.