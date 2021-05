Többnyire napos időben, 21 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzése a 4675 méter hosszú, 16 kanyaros barcelonai pályán.

Az idei szezon kivételével a téli tesztek megszokott helyszíne tartogatott újdonságot a versenyzők számára: a 10-es kanyart alakították át az idei szezonra, a régi szögletes balost egy kevésbé éles, nyitott forduló váltotta fel.

Az előző hétvégékhez hasonlóan ezúttal is szigorúan figyelték a pályahatárokat a felügyelők. A legkritikusabb rész az első kanyarkombináció volt, többek között Lewis Hamilton is hibázott ott a Mercedesszel.

A 60 perces gyakorlás szinte minden pillanatát igyekeztek kihasználni a csapatok: két percen belül 18 autó is kihajtott a pályára. Köztük volt Robert Kubica és Roy Nissany: a lengyel Kimi Räikkönen Alfa Romeóját, az izraeli George Russell Williamsét kapta el egy órára.

A hétvége első izgalmas jelenetét Nyikita Mazepin szolgáltatta: a Haas orosz versenyzője a középső szektorban vesztette el autója felett az irányítást első köreiben, de nem törte össze a versenygépet.

An off for Nikita Mazepin as he ventures into the gravel at Turn 2 ❌

The @HaasF1Team driver is able to get going again #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/NR1aI2dObO

— Formula 1 (@F1) May 7, 2021