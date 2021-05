2020 utolsó két futamán nem vehetett részt Romain Grosjean, miután Bahreinben hatalmas balesetet szenvedett a Haasszal. Az ütközés felvételei még hosszú ideig a Forma-1 ikonikus képkockái lesznek: a francia versenyző nagy sebességgel a korlátnak csapódó autója kettészakadt, a kifolyó üzemanyag begyulladt, Grosjean pedig közel fél percig a tűz fogságában volt, mielőtt kiszabadította onnan magát.

A pilóta még akkor eldöntötte, hogy egy nap vissza akar ülni egy Forma-1-es autó volánja mögé, akárcsak egy teszt erejéig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szinte azonnal fel is ajánlotta, hogy ha a körülmények engedik, ők segítenek valóra váltani az IndyCarba igazoló Grosjean álmát.

Az ígéretet a bajnokcsapat be is váltja: bejelentették, hogy a pilóta, a Paul Ricard versenypályán, a Francia Nagydíj hétvégéjén körözhet a Mercedes 2019-es F1-esével, a W10-essel. “Nagyon izgatott vagyok, hogy visszaülhetek egy F1-es autóba!” – mondta Grosjean, aki az üléspróba mellett már a szimulátorban is próbára tette magát március 30-án. “Különleges lehetőség lesz ez számomra, és hogy vezethetem a világbajnoki Mercedest, az egyedülálló élmény lesz.”

“Hálás vagyok a Mercedesnek és Totónak [Wolff – a szerk.] a lehetőségért. Amikor először hallottam a vezetési lehetőségről, még a bahreini kórházi ágyamon feküdtem. A híreket olvasva sokkal vidámabb lettem. A Forma-1 nem versenyzett Franciaországban 2020-ban a COVID miatt, ezért különleges lesz, hogy a 2021-es Francia Nagydíjon vezethetek egy Mercedest, majd egy tesztet is futhatok a Paul Ricard pályán, a hazai pályámon. Alig várom már a napot!” – lelkendezett Grosjean.

“Örülünk, hogy támogathatjuk Grosjeant” – mondta Toto Wolff csapatfőnök. “Az ötlet akkor jutott először eszünkbe, amikor úgy tűnt, hogy Romain aktív karrierje véget ér a Forma-1-ben. Nem akartuk, hogy a balesete legyen az utolsó pillanata egy F1-es autóban.”

“Romain balesete emlékeztetett minket a veszélyre, amivel ezek a fickók minden egyes alkalommal szembenéznek, amikor az autóba ülnek. Egyúttal a bizonyítékát is láttuk annak, mennyit javult a sportág biztonsága az elmúlt években. Tudom, hogy az F1-es közösség örülni fog, hogy Romain visszatér a pályára” – zárta gondolatait a csapatfőnök.

A Francia Nagydíjat június 27-én rendezik.