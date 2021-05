Lewis Hamiltonnak volt néhány megingása a Forma-1-es Portugál Nagydíjon, de amikor kellett, könyörtelen volt, és meg is nyerte a futamot. A hétszeres bajnok korábbi csapattársa, Nico Rosberg meg is jegyezte, hogy valószínűleg Max Verstappen számára is “egyre inkább és inkább nyilvánvaló, valójában mennyire jó Hamilton.”

Rosberg szerint a hollandnak abszolút hibátlan teljesítményt kell nyújtania, ha le akarja győzni az angolt. “Egyelőre 2-1 Lewisnak, ennél több kell Maxtól” – jegyezte meg Rosberg.

Verstappen köszöni szépen, de nem kér a német észrevételeiből. “Nincs szükségem Nicóra ahhoz, hogy rájöjjek, mennyire jó Lewis” – válaszolt Verstappen. “Tudom, hogy nagyon jó, különben nem nyert volna ennyi bajnoki címet.”