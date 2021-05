Az idei évre az orosz zászló színeibe borult a Haas, köszönhetően a Mazepin-családnak: az apa, Dmitrij Mazepin komoly összegekkel támogatja az amerikai csapatot, így biztosítva versenyzői ülést fiának, Nyikita Mazepinnek.

A Haas azonban nem csak egy pilóta miatt függ valamelyest a többiektől. Mick Schumacher még mindig a Ferrari fiatal versenyzője, így a csapatnak mindig többféle szempontot figyelembe véve kell döntéseket hozni. Erről Günther Steiner csapatfőnök beszélt Portugáliában.

“A Ferrari részéről Jock Clear-rel, de olykor Mattiával (Binotto, a maranellóiak csapatfőnöke – a szerk.) is kapcsolatban vagyunk. Mazepinnél a kontaktszemély az apja. Logikus módon mindkét félnek vannak felénk kérdéseik, ezek megválaszolása nem jelenthet problémát. Mindig lesznek kérdések, és minden pilóta azt hiszi, hogy hátráltatják.”

Steiner szerint a csapatot nem fogják eladni Mazepinéknek, hiába merült fel már többször is a pletyka. “Ezeknek a pletykáknak nincs alapjuk. A Haas még mindig Mr. Haas-hoz tartozik, és ez így is marad. Senki sem örül a jelenlegi eredményeknek, de Gene Haas ismeri az utat, amin haladunk. Még mindig élvezi a Forma-1-et, és Portugáliába is eljött” – mesélte a csapatfőnök.