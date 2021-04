A Portugál Nagydíj előtti sajtótájékoztató legnagyobb sztárja egyértelműen Lewis Hamilton volt: a brit ugyanis némi meglepetésre elárulta, hogy jövőre is szeretne a Forma-1-es mezőny tagja lenni. A hétszeres világbajnok részéről azért volt váratlan ez a kijelentés, mert az idei szezonra szóló szerződéséről is a mezőnyből utoljára sikerült megegyeznie a Mercedesszel, ráadásul csak egy évvel hosszabbított a csapattal.

Hamilton az imolai verseny után Olaszországban maradt, ahol besegített a Pirellinek a 18 colos kerekek tesztelésébe, melyet 2022-től használnak majd az F1-ben.”Először is, nem szoktam önkéntesen tesztelni” – ismerte be a hétvégén a századik pole-pozíciójára gyúró pilóta. “Valószínűleg ez volt az első, amit önként vállaltam. Azonnal meg is bántam, amikor reggel felkeltem. Ám igazán nagyszerű pálya volt a teszthez. Élveztem a napot, az idő is jó volt.”

“Azt tervezem, hogy jövőre is itt leszek, és a részese szeretnék lenni.”

“Segíteni akarok a Pirellinek” – jelentette ki Hamilton.

A hétszeres világbajnok egy alkalommal kínos helyzetbe is került. Mint mindenkit, őt is kikérdezték a héten hivatalosan is bejelentett sprintkvalifikációkról, melyek a szombati időmérőket váltják majd ki néhány helyszínen. Ám kiderült, hogy Hamilton nem követi annak a sportágnak az ügyeit, melynek ő az egyik valaha volt legjobbja.

“Őszintén szólva nem tudok túl sokat erről” – felelte az ezt firtató kérdésre, majd egy kínos mosoly kíséretében arra kérte a moderátort, hogy mondja el, mi is ez. Miután röviden elmondták neki az új formátum lényegét, azt egy hümmögéssel summázta, majd a mellette ülő Carlos Sainz magyarázta neki a sprintkvalifikációt. A brit csak ezt követően válaszolt. “Mindig is mondtam, hogy különböző formátumokra van szükség az egyes pályákon. Egyes pályák – mint Monaco – gyönyörűek, de a verseny nem izgalmas. Tetszik, hogy nyitottak és változtatnak – remélhetőleg a sportág sokat tanul ezekből a hétvégékből és jobb futamok lesznek.”

Hamilton tavaly év végén is pironkodhatott egy sajtótájékoztató után: akkor az AlphaTauri csapatfőnökéről nem tudta, hogy kicsoda.