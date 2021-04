Korábban már többször is beszámoltunk a Forma-1 idei nagy újításáról, a szombati időmérőket kiváltó sprintfutamokról. Hétfő délután mindez hivatalossá is vált: három helyszínen pénteken lesz a hagyományos időmérő, amely a szombati “kvalifikációs sprintfutam” rajtsorrendjét határozza meg, míg ennek végeredménye adja majd a vasárnapi rajtsorrendet.

Az új formátumú hétvégéken pénteken egy 60 perces szabadedzést követően a szombati napokon megszokott kvalifikáció dönti el a 100 km-es sprintverseny rajtsorrendjét, ahol nem lesz kötelező a kerékcsere. Előtte azonban a csapatok és a versenyzők egy újabb 60 perces szabadedzésen felkészülhetnek a hétvégére.

A szombati száguldás befutója határozza meg a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét, de a legjobbak pontokkal is gazdagodnak: az első helyezett 3, a második 2, a harmadik egy egységet szerez. Minderre három helyszínen kerül sor: hivatalosan csak azt erősítették meg, hogy két európai és egy nem európai pályán kísérleteznek az új menetrenddel, de a hírek szerint Silverstone, Monza és Interlagos lehetnek a teszthelyszínek.

“Örülök, hogy a Forma-1 új utakat keresve vonja be a rajongókat, és látványosabbá teszik a versenyhétvégét a kvalifikációs sprintfutam koncepciójával. Mindez az FIA, a Forma-1 és az összes csapat folyamatos együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg” – mondta Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke. A változást az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali is üdvözölte. “Nagyszerű lesz három napon keresztül látni a versenyzőket harcolni, és biztos vagyok benne, hogy a pilóták is élvezni fogják a küzdelmet.”