További három évre állapodtak meg a Forma-1-es Japán Nagydíj szervezőivel a friss szerződéshosszabbítás kereteiben – jelentette be a promóter szombaton, a magyar idő szerinti kora reggeli órákban. A szuzukai verseny jelenlegi szerződése 2021 végén járt volna, így viszont 2024-ig biztosan a versenynaptárban marad a pálya.

„A mostani szerződéshosszabbítás része azon hosszú távú kötelezettségvállalásainknak, hogy tovább növeljük a sportág népszerűségét Ázsiában” – fogalmazott a bejelentés kapcsán Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója. „Örömmel folytatjuk emellett sikeres együttműködésünket a Mobilitylanddel” – tette hozzá.

鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリの開催について、2022年から2024年まで、3年契約を締結いたしました。



Suzuka Circuit , has concluded an agreement with Formula 1 to host the Formula 1 Japanese Grand Prix from 2022 to 2024. https://t.co/EuLVj7VqFc#F1JP pic.twitter.com/VSFsKkiOL4