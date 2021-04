A 2020-as Forma-1-es szezonban sokáig nem volt egyértelmű, mi lesz a Ferraritól kitett Sebastian Vettel sorsa. A németnek több lehetősége is volt: még az is felmerült, hogy kihagyja a 2021-es szezont, hogy 2022-re újult erővel, egy, a bajnoki címre is esélyes csapattal térjen vissza.

Végül Vettel az Aston Martinnal kötött szerződést, ám a csapatnak nem sikerült év végi sikeres formáját átmenteni az idei szezonra. Vettel egyelőre nem találja helyét az autóban, az első két futamot pedig pont nélkül zárta. Gerhard Berger úgy véli, a németnek jót tett volna, ha a 2020-as szezont kihagyja, és összeszedi magát.

“A jelenlegi helyzet alapján igen!” – jelentette ki a McLaren és a Ferrari egykori versenyzője. “A megfigyelési szakasz azonban még mindig rövid, nem szeretnék mindössze két verseny alapján következtetéseket levonni.”

A DTM-vezér szerint Vettel jelenleg látott teljesítménye ellenére is értékes lehet csapatának. “Tudom a saját tapasztalatomból: egyszer eljön az idő, amikor túl vagy a csúcson. Ezt is számításba kell venni. Ám ha sikeres versenyző vagy, és minden tapasztalatoddal és szenvedélyeddel űzöd a sportot, az sikerekhez vezet” – mondta a négyszeres világbajnok korábbi csapatfőnöke.

Eközben a jelenlegi főnöke nagyon sajnálja a kialakult helyzetet. Otmar Szafnauer, az Aston Martin csapatának vezetője gyakorlatilag vállalta a felelősséget mindezek miatt. “Leginkább azt bánom, hogy nem voltunk annyira megbízhatóak télen, mint kellett volna” – utalt a bahreini előszezoni tesztek műszaki hibáira. A háromnapos gyakorláson Vettel tette meg a legkevesebb kört, a zöld versenygéppel, illetve annak elődeivel pedig nem körözhet olyan szabadon, mint ahogy azt a Ferrari-pilóták teszik Olaszországban.

“Ha többet teszteltünk volna, Seb több időt töltött volna az autóban, akkor máshol lennénk a tanulási görbén. Ha az autók tervezési filozófiája teljesen eltér egymástól, kell idő az átálláshoz” – védte meg a németet Szafnauer a kritikáktól. Példaként korábbi versenyzőjüket, Sergio Perezt hozta fel.

“A Red Bullhoz ment, akiknek teljesen eltérő a filozófiájuk. Ő is ugyanezt mondja: idő kell neki, hogy megtalálja az apróságokat és a legtöbbet hozza ki az autóból. Ilyen egyszerű. Minél többet tölt autóban, annál jobb lesz.”