A 2021-es Forma-1-es szezon nem indult túl jól Sergio Perez számára a Red Bullnál. Imolában csak a 11. helyen rangsorolták a mexikóit, miközben Max Verstappen toronymagasan nyerte az Emilia-romagnai Nagydíjat.

Az olaszországi hétvége azonban nem tűnt olyan rossznak, mint ahogy végül alakult: Perez Verstappen elől, a második helyről indulhatott, ám a vasárnapi trükkös esős körülmények kifogtak rajta. A versenyző hétvégi munkájával összességében finoman szólva sem volt elégedett Helmut Marko, az energiaitalosok sportigazgatója.

“Jól indult az időmérővel” – utalt a szombati napra az osztrák. “Hirtelen a semmiből a második legjobb időt autózta. Akkor azt gondoltuk, minden klappolni fog.”

