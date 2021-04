Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, megelőzve Lando Norris McLarenjét és a Mercedes hétszeres világbajnokát, Lewis Hamiltont.

A pilóták a péntekihez hasonló körülmények között, 10 fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Imolában. Az első két szabadedzésen látottakhoz képest kevésbé volt aktív a mezőny: elsőként Kimi Räikkönen hajtott ki a pályára, de az Alfa Romeo pilótája is csak néhány kört futott.

A két Haas hamar csatlakozott a finnhez, de mindhármuktól elvették első mért köreiket – ez a tendencia a teljes edzésre jellemző volt. A szabályalkotók a pénteki naphoz képest enyhítettek a pályahatárokon, de így is előfordultak pályakiszélesítések. A többiek bő negyed óra elteltével gurultak ki először a bokszból. Köztük volt Charles Leclerc is, aki a második szabadedzés végén összetörte a Ferrarit.

Az első fél órát uralta a monacói csapattársával, Carlos Sainz-cal együtt, de Sergio Perez is meg-megvillant a Red Bull-lal. Köridejei alapján sikerült átmentenie szombatra pénteki remek formáját Nicholas Latifinek is, ám a Williams pilótája féltávnál a falnak csúszott. A kanadai balesetével előcsalogatta a piros zászlót is. Hiányos első szárnnyal, de önerőből visszatért a bokszba, így az edzés hamar folytatódott.

