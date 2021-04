Január eleje óta a Mercedes hétszeres Forma-1-es világbajnokát Sir Lewis Hamiltonnak is szólíthatnánk, ám a brit is kérte a sportág közösségét, hogy hanyagolják ezt a megnevezést. Már a lovaggá ütés előtt is komoly viták bontakoztak ki a témában, melyeket csak tovább fokoztak a közelmúlt történései.

Csütörtökön tragédia rázta meg a brit királyi udvart: elhunyt Fülöp herceg, II. Erzsébet férje. A szigetország lakóinak többsége a maga módján lerótta kegyeletét az élők sorából 99 évesen távozó elöljáró előtt.

Nem úgy Hamilton, aki Twitteren csak a nap másik híres elhunytjáról, a drogtúladagolás miatt kórházba került amerikai rapperről, DMX-ről emlékezett meg. Az 50 éves előadó halálát szívroham okozta, az orvosok már nem tudták megmenteni életét.

– írta Hamilton Twitteren és Instagramon, miközben Fülöp hercegről egy szót sem szólt lovagként.

I’m devastated to wake up to the death of DMX. I grew up listening to him, his words and stories got me through some difficult times as a kid and I’m so grateful for his wisdom and light. Gone too soon but I hope on to a more peaceful place. Rest in peace DMX pic.twitter.com/yu6lWmqWfe

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 9, 2021