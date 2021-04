A Bahreini Nagydíj után Mattia Binotto Ferrari-csapatfőnök tett egy olyan utalást, amely elég sokat elárult a csapaton belüli tavalyi hangulatról. Binotto arról beszélt, hogy a Ferrari “végre mindkét versenyzőjére számíthat”, ami elég komoly célzásnak tűnt Sebastian Vettel teljesítményére.

Charles Leclerc idén már Carlos Sainzcal dolgozhat együtt, a monacói is változást érez. “Most több időt töltök közösen a csapattársammal” – jelentette ki Leclerc.

“A múltban pont kereszteztük egymás útjait Sebbel. Amikor ő távozott, akkor érkeztem én, és fordítva. Carlosszal többnyire ugyanazokon a napokon tartózkodunk a gyárban, szóval több időt töltünk együtt.”

A monacóinak azért hiányzik is a négyszeres világbajnok. “Főleg a tapasztalata. Néhány helyzetben nagyon jó elemzői képességei voltak, én is sokat tanultam ebből. Felismertem, mennyire fontosak ezek a részletek, és ezek a pályán is nagy különbséget jelentettek.”

“Emellett Seb nagyon jó ember is, aki mindig megérintett az egyenességével.”