Március 22. és 28. között, vagyis a Forma-1-es Bahreini Nagydíj hetében összesen 8150 tesztet végeztek el a versenyzők, a csapattagok és a személyzet körében, ezekből tucatnyi lett pozitív – számolt be róla a Nemzetközi Automobil Szövetség.

Nevekkel azonban nem szolgált a jelentés, de a hétvégét megelőzően a RaceFans kiderítette, hogy az Aston Martinnál két szerelő is pozitív koronavírustesztet produkált.

Az idei Forma-1-es szezon is szigorú védelmi intézkedések mellett rajtolt el; a maszkhasználat, a fertőtlenítés és a távolságtartás továbbra is kötelező, ezzel párhuzamosan pedig – önkéntes alapon – az oltásokat is elkezdték beadni. A Bahreini Nagydíjra pedig csak olyan nézők válthattak jegyet, akik valamilyen módon igazolni tudták védettségüket.

A vasárnapi szahíri idénynyitó viadalt a Mercedes hétszeres világbajnok versenyzője, Lewis Hamilton nyerte. A következő F1-es futamot április 18-án rendezik az olaszországi Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjért.