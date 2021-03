Egyre csak fogynak a kiskapuk a Forma-1-es szabálykönyvben, a leleményesebb csapatok azonban így is rendre találnak maguknak nagyobb mozgásteret. Az elmúlt évek folyamán többször is előfordult, hogy egyesek túlfeszítették a húrt, az ilyen esetek számát tizedelné tovább a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a jövőben.

Az FIA közleményben tájékoztatta a csapatokat a hétvégi Bahreini Nagydíj előtt, hogy

az idei évtől a versenyek után szúrópróbaszerűen, de az eddiginél nagyobb alapossággal ellenőrizhetnek egyes autókat.

Jo Bauer, a felügyelőtestület technikai delegáltjának vezénylete alatt amúgy is szigorú ellenőrzéseken esnek át a Forma-1-es autók egy-egy hétvége előtt. A futam utáni folyamat részeként azonban egy mélyre menő szétszerelés nyomán is meggyőződhetnek arról, minden szabályszerű-e, és amennyiben indokoltnak látják, a csapat másik autója is ugyanúgy ellenőrizhető.

Amennyiben bármilyen szabálytalanságra fény derül, Bauernek tájékoztatnia kell a versenyfelügyelőket az esetről, hogy azok megtegyék a szükséges lépéseket. Az FIA hangsúlyozza, hogy ezzel az alapvető vizsgálatok nem válthatóak ki, és csak a Forma-1-ben új keletű az eljárás, más versenysorozatokban már korábban is alkalmazták.