Igen hamar, már január elején kellett módosítani a 2021-es Forma-1-es versenynaptárat: az eredetileg szezonnyitónak szánt Ausztrál Nagydíjat őszre tolták, a Kínai és Vietnámi Nagydíjakat pedig európai futamokra “cserélték” a koronavírus-járvány jelentette fenyegetés miatt. Több változtatásra az évad első futama előtt nem volt szükség, a Bahreini Nagydíj menetrendje a tervek szerint zajlik/zajlott.

Két futam sorsa azonban kétségessé vált: előfordulhat, hogy a mezőny az idei szezonban sem látogathat el Kanadába és Hollandiába. Előbbi helyszínen – ahol nemrégiben a vadiúj bokszépület is elkészült – 14 napos karantén vár a beutazókra. Ez az F1-esek helyzetét lehetetlenné teszi, ugyanis az Azerbajdzsáni Nagydíj után mindössze egy héttel következik a montreali kiruccanás a jelenlegi tervek szerint.

A holland helyzet sem jobb: ott a szervezők látják kétségesnek a futam megrendezését. Zandvoort ugyanis szeretné nézőkkel feltölteni lelátóit, és csak bízni tudnak abban, hogy ez a szeptember 5-ei versenyen lehetségessé válik.

Zak Brown biztos benne, hogy a Forma-1 megbirkózik a bizonytalanságokkal. “Jó munkát végeztek tavaly, és nem kételkedek abban, hogy márciustól decemberig dolgozni fogunk” – mondta a McLaren csapatfőnöke. “Talán kihagyunk egy-két versenyt, de ha 20 futamunk lesz, már az is jó. Mindez persze függ a beoltottságtól is, de meg vagyok róla győződve, hogy legalább 20 versenyt futunk.”

Andreas Seidl, a wokingiak csapatfőnöke is egyetértett felettesével. “Rugalmasak vagyunk. Utolsó pillanatos változtatások is lehetnek a versenynaptárban, ahogy tavaly is láthattuk” – tette hozzá.