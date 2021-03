A Forma-1 pénteki közleménye szerint most azon dolgoznak a promóterrel és a portugál kormánnyal közösen, hogy nézők is jelen lehessenek az algarvei pálya lelátóin. Portimao tavaly októberben mutatkozott be az F1-ben, 27 ezer néző előtt.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa december közepén fogadta el az F1 idei versenynaptárát, melyben augusztus 1-jei dátummal szerepel a Magyar Nagydíj.

Az április 25-i időpontot azonban szabadon hagyták, abban az időpontban a koronavírus-járvány miatt tavalyról elhalasztott első Vietnámi Nagydíjra került volna sor, ám Hanoi idén sem vállalja a rendezést a pandémia nyomán kialakult helyzet miatt.

A szezon március 28-án kezdődik Bahreinben.

A Forma-1 2021-es versenynaptára:

március 28.: Bahreini Nagydíj, Szahír

április 18.: Emilia-romagnai Nagydíj, Imola

május 2.: Portugál Nagydíj, Portimao

május 9.: Spanyol Nagydíj, Barcelona

május 23.: Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

június 6.: Azeri Nagydíj, Baku

június 13.: Kanadai Nagydíj, Montreal

június 27.: Francia Nagydíj, Le Castellet

július 4.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 18.: Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 1.: Magyar Nagydíj, Hungaroring

augusztus 29.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

szeptember 5.: Holland Nagydíj, Zandvoort

szeptember 12.: Olasz Nagydíj, Monza

szeptember 26.: Orosz Nagydíj, Szocsi

október 3.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 10.: Japán Nagydíj, Szuzuka

október 24.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 31.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 7.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo

november 21.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne

december 5.: Szaúd-Arábiai Nagydíj, Dzsidda

december 12.: Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi