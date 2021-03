„Nehéz verseny volt” – kezdte gondolatait Lewis Hamilton, miután – némi meglepetésre – megnyerte a szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíjat. „Tudtuk, hogy a korai kiállással nem lesz könnyű dolgunk, de sikerült megfogni Maxot. Pedig lenyűgöző teljesítményt nyújtottak egész hétvégén, ezért valami különlegeset kellett mutatni.”

„Miután az utolsó kerékcserénkre is kiálltunk, igyekeztünk megtalálni a megfelelő egyensúlyt, hogy ne nyomjuk túlságosan, és így a verseny végére is maradjon valami a gumijainkból. Nehéz volt, mert Max végig mögöttem volt. Jó ideje nem volt már ennyire nehéz versenyem” – értékelte versenyét a nyolcadik világbajnoki címére hajtó brit versenyző.

Max Verstappennek minden esélye megvolt arra, hogy karrierje 11. győzelmére váltsa az első rajtkockát, ez azonban elúszott, miután visszaadta Hamiltonnak a vezetést az általa szabálytalannak vélt előzését követően.

„Természetesen kár érte, de látni kell a pozitívumokat is. Láthatóan készen állunk harcolni, remekül indult így is az év” – felelte a Red Bull pilótája az interjúkat készítő 2009-es világbajnok, Jenson Button kérdéseire.

A verseny elején többször is panaszkodott az autójára, ennek kapcsán hozzátette: „Nem tudom, mi volt az autóval. Nem is gondolom, hogy sikerült megoldani a problémát, például a lassú tempójú kanyarokban, úgyhogy erre még rá kell néznünk.”

„Legalább a második hely összejött és értékes pontokat gyűjtöttünk” – zárta mondandóját.

