A hétvégén már valóban elindul a 2021-es Forma-1-es szezon a Bahreini Nagydíjjal. A futamon kiderülhet, mennyire voltak igazak a március közepi előszezoni teszten látottak, azaz, hogy a Mercedes valóban küszködik idei autójával és a Red Bull átugrotta-e őket.

Több vélemény és számítás szerint is csak altatott a bajnokcsapat, és még legalább 50 lóerő van a tarsolyukban, ám Will Buxton, a Forma-1-nek dolgozó riporter másként látja a helyzetet. “Nem emlékszem, mikor voltak utoljára az első helyen kívül máshol a szezonkezdet előtt. Jelenleg azonban a Mercedes csak a második, ha versenyképességi sorrendet nézzük. A problémákkal együtt akár még lejjebb is helyezhetjük őket” – jelentette ki YouTube-csatornáján.

Buxton persze gyorsan hozzátette, hogy ez természetesen nem lenne reális, de valamit leszögezett. “Azok alapján, amit láttam és hallottam, a problémáik valósak.”

Ezek nemcsak megbízhatósági gondok, de Buxton állítása szerint az autó kezelhetősége sem az igazi. Véleménye szerint az új padlólemezszabály babrálhatott ki a Mercedesszel: az idei évtől csökkentették ennek kiterjedését a hátsó kerekek előtt, így leszorítóerőt vesztettek a csapatok. “Ez sok fejfájást okoz nekik és időt veszítenek vele” – mondta a riporter, aki szerint a Red Bull lesz a 2021-es szezonkezdet favoritja.