A Forma-1-ben és más versenysorozatokban is fontos szerepet tölt be a kommunikáció. Annyira, hogy kommunikáció nélkül nem is tudnánk tájékozódni a száguldó cirkusz eseményeiről, történéseiről és többek között olyan sikerekről, mint Michelisz Norbert világkupa-győzelme, ezáltal a sajtó szerepe is megkérdőjelezhetetlen – legyen szó akár az online, akár a nyomtatott sajtóról, valamint a televízióról.

Amellett, hogy lassan már két éve írok a Vezess hasábjain Forma-1-ről, WTCR-ről és más autós érdekességekről, kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatóként folytatom tanulmányaimat. Elérkezett viszont a véghajrá, így a szakdolgozat ideje is – ez utóbbi témája pedig a hazai autósport-sajtó helyzete és lehetőségei.

Ennek részeként kérdőíves kvantitatív kutatás keretében igyekszem felmérni az olvasók benyomásait, igényeit, ehhez szeretném kérni a Vezess olvasóinak segítségét is. A kérdőív anonim, kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, viszont minden egyes kitöltés hatalmas segítséget jelent a kutatás eredményessége szempontjából. Köszönöm szépen!

A kérdőív erre a linkre kattintva érhető el, de akár itt is kitöltheted: