A V6-os hibridéra tesztidőszakaiban a Mercedes és az altatás szinte egymás szinonimáivá váltak, ugyanakkor az idei adatok arra engednek következtetni, hogy valóban küzdelmes teszthét áll a bajnokcsapat mögött. A csapatok közül Lewis Hamilton és Valtteri Bottas kettőse teljesítette a legkevesebb kört, emellett műszaki és vezethetőségből fakadó vezetői hibák is felütötték a fejüket.

A számok nyelvére fordítva: a három nap alatt mindössze 304 kört tettek meg a W12-essel, ami több mint két versenytávval kevesebb, mint a lista élén holtversenyben végző Alfa Romeóé és AlphaTaurié (422-422). Nem is elégedettek a számokkal az elmúlt hét évben az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet is rendre megszerző Mercedesnél.

The @Aramco Pre-Season Test completed ✅



A busy test for all 10 teams, with over 3⃣0⃣0⃣0⃣ laps completed across the three days! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/mQUEiTvexI