Nagyobb fennakadásoktól mentes volt a Forma-1-esek minden eddiginél rövidebb, háromnapos tesztjének utolsó napja Bahreinben, a délelőtt folyamán még komolyabb műszaki meghibásodások sem fordultak elő, amit a körszámok is jól mutatnak. Vasárnap az első négy órát követően Sergio Pérez állt az élre a Red Bull-lal: a mexikói a C4-es gumikon futotta meg a hét addigi leggyorsabb körét 1:30.187-tel.

A Milton Keynes-i gárda megőrizte az elsőségét a délutáni órákban, és ugyan a legpuhább gumik is előkerültek, mégis a C4-eseken, egy 1:28.960-as köridővel pörkölt oda Max Verstappen, aki így az első után az utolsó tesztnapon is a leggyorsabbnak bizonyult. Ideje gyorsabb volt, mint a tavalyi második szabadedzés legjobbja (1:28.971), ami még hozhat meglepő fordulatokat ahhoz képest, hogy az idei évre lassulást prognosztizáltak.

A második helyre némi meglepetésre a másik Red Bull-os csapat, az AlphaTauri autójával ért oda Cunoda Juki. A japán újonc még vezetett is az utolsó órát jellemző adok-kapokban, végül alig néhány századdal kapott ki Verstappentől. Egy ideig Kimi Räikkönen is szórta a lila szektorokat, a finn azonban végül visszaszorult a negyedik helyre.

Räikkönent Carlos Sainz ugrotta át az eredményjelzőn, noha a spanyol a pályán is tett rá egy kísérletet az utolsó percekben. A próbálkozás azonban nem úgy sült el, ahogyan Sainz elképzelte, ami kettejük koccanásához vezetett a hajtűkanyarban:

A 2007-es világbajnok így is nyugtával dicsérheti a napot, 166 körével ugyanis ő gyűjtötte a legszorgosabban a kilométereket, jóllehet, csak ő és George Russell futhatott ezúttal teljes napot. A Williams britjét először láthattuk az FW43B volánjánál – miután azt az előző két napban Roy Nissany, illetve Nicholas Latifi vezette –, ő 158-nál állt meg a nap végén. A fél napot teljesítők közül Cunoda 91 köre mondható a legjobbnak ebben a tekintetben, a csapatok összesítésében pedig az AlphaTauri 167 köre.

Ennyire már nem alakult jól Lewis Hamilton napja, a világbajnoki címvédő láthatóan bajlódott a W12 egyensúlyával és hátsó tapadásával, ami több vezetői hibához is vezetett. A Mercedes pilótája egyszer kigyorsításnál, a célegyenes elején mutatott be egy piruettet, amit páholyból nézhetett Nyikita Mazepin a Haasszal – később az orosz ki is nevette Hamiltont a rádióban:

Sebastian Vettel is csupán 56 körig jutott az Aston Martinnal, az utolsó bő másfél órát a garázsban kellett töltenie – úgy tudni, a Mercedes-motor turbónyomása szállt el. Ami ennél is aggasztóbb a négyszeres világbajnok szempontjából, hogy mindössze 117 körrel zárta a hetet, ami a 60%-a a csapattárs Lance Stroll által megtett 197 körnek.

A mezőny a következő hetekben is a szahíri pályán marad, két hét múlva ugyanis itt rendezik meg a 2021-es szezon első versenyét.

A harmadik tesztnap végeredménye: