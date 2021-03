Mindössze öt futamon vett részt eddig a Forma-1 történetében önálló csapatként az Aston Martin, de ez 61 év után idén megváltozik. Az istálló, mely tavaly még Racing Point néven indult, sorrendben hetedik alakulatként rántotta le a leplet idei F1-es versenygépéről. A leleplezésnek megadták a módját: a két pilóta egy látványos bemutató keretein belül szedte le a brit zászló mintájú leplet az autóról, mindemellett a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady és maga James Bond, Daniel Craig is beköszönt.

