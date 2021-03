Nem sokkal a Mercedes bemutatója után az Alpine Forma-1-es csapata is előrukkolt idei versenygépével. Az A521-es nem sokban különbözik az elődcsapat Renault R.S.20-as modelljétől, ám ez jórészt a szabályoknak köszönhető: az istállóknak minimális mozgástér állt a rendelkezésére a tél folyamán. A legnagyobb változást az oldaldobozok kialakításánál figyelhetjük meg.

Proudly representing the colours of the French and British flags, as well as Alpine’s illustrious and historic racing colours of blue, white and red… Here is our 2021 F1 car, the A521!#A521Launch 💙 pic.twitter.com/AwDI1RNtaE

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021