Miközben a Forma-1 világa folyamatosan azt találgatja, mikor írja alá Lewis Hamilton új szerződését a Mercedesszel, és hogy pontosan miben is állapodik meg a két fél, a hétszeres világbajnok teljesen más területen bontogatja szárnyait – legalábbis virtuálisan. Ráadásul nem is egyedül teszi ezt: kollégája, Daniel Ricciardo is vele tartott.

A két versenyzővel ugyanis hamarosan a videojátékosok is találkozhatnak, ám ezúttal nem az F1 hivatalos játékairól beszélünk: Hamilton és Ricciardo is bekerült a népszerű focis játékba, a FIFA 21-be.

A két pilóta több más, nem feltétlenül a futballhoz kötődő világsztárral együtt került bele az utcai focis játékmódba. “A videojátékban szereplő Daniel sokkal jobban játszik, mint az igazi Daniel” – írta a rövid kliphez Ricciardo.