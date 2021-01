Kedd este azonban sokak örülhettek, ugyanis Lawrence Stroll alakulata egy Vettel főszereplésével készült videót tett közzé a Twitteren. A felvételen a tetőtől talpig zöld pilóta nem csinál sokat, csak megérkezik az Aston Martin központjához, ahol kiszállt a márka szabadidőjárművéből, a DBX-ből, és besétált egy ajtón.

Ladies and Gentlemen… Seb has entered the building. 🤩 #WelcomeSeb

[No, seriously… that’s literally the video.] #IAMF1 pic.twitter.com/Ajhj1ePI9Z

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2021