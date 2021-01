A monte-carlói futamot tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tartották meg, ám a viadal házigazdái közösségi oldalukon jelezték: az idei futam elmaradásáról szóló sajtóhírek nem igazak, május 20-23. között vendégül látják a mezőnyt.

Aztán majd kiderül, valójában mi lesz.

Despite the latest rumors circulating on certain websites and social media, the @ACM_Media can confirm that the #MonacoGP will take place from May 20th to 23rd, 2021. The ACM also confirms the #GrandPrixMonacoHistorique (April 23rd-25th 2021) and the #MonacoEPrix (May 8th 2021).