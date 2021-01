A tartományi vezetés szóvivője a Reuters brit hírügynökségnek kedden azt mondta, számukra a legfontosabb a lakosság egészségének megőrzése, közben azonban szeretnék fenntartani a lehetőséget, hogy minden idei nagy sporteseményüket megrendezhessék.

Hétfőn több nemzetközi szaklap is arról számolt be, hogy Melbourne helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es idény, az ausztrál futamot pedig egy későbbi időpontban pótolhatják. Ezt azzal indokolták, hogy Ausztráliában szigorú intézkedéseket, többek között 14 napos kötelező karantént vezettek be a beutazóknak a koronavírus-járvány miatt.

“További részletek a következő hetekben várhatók, az egyeztetések lezárását követően” – írták közleményükben az Ausztrál Nagydíj szervezői.

A belépőjegyeket még nem kezdték el árulni Ausztráliában. Az idénynyitót március 21-re tervezték Melbourne-be, míg a Bahreini Nagydíjat egy héttel későbbre, március 28-ra írták ki.