Lewis Hamilton hosszú idő után újra életjelet adott magáról a közösségi médiában, videóüzenetet töltött fel a Twitterre.

Röviden összefoglalva: az előző hét hosszú idő óta a legkeményebb volt Hamilton számára, a gyógyulásra és a formában maradásra koncentrált. Tudatni akarta mindenkivel, hogy jól van, és reméli, mihamarabb újra autóba ülhet.

Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg