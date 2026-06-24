Tavaly a Hungaroring nyerte el az év szurkolói élményének járó nemzetközi díjat, idén pedig még magasabbra teszik a mércét. A 41. Magyar Nagydíj hétvégéje már csütörtökön elkezdődik a rajongók számára is a Magyar Nagydíj Szurkolói Fesztivállal. Ez azoknak szól, akik imádják a sportágat, de lemaradtak a jegyvásárlásról. Azoknak, akik nem tudnak kilátogatni a versenyhétvégére, akik nem jutottak be a boxutca-látogatásra, vagy akik éppen a környéken nyaralnak, és szeretnének belekóstolni az F1 hangulatába.

Akik jegyet váltanak a csütörtöki Fanzone programra (amely a boxutca-látogatás kivételével minden élményt tartalmaz), testközelből láthatják a biztonsági autó és a gyorsbeavatkozó orvosi autó tesztjét – olyan programot, amelyet normál esetben csak a Forma–1-es jeggyel rendelkezők élhetnek át.

Közben a szurkolói zóna is teljes fordulatszámon fog üzemelni. Forog majd az óriáskerék, várja a látogatókat a dodzsem, és megnyílnak a főlelátó mögötti aktivitások, ahol egész délután F1-es interaktív programok és élmények gondoskodnak a jó hangulatról. A Fanzone-programok között szerepel még szimulátorozás, kerékcsere-verseny, és persze az eredeti csapatruházatok is megvásárolhatók. A színpadra várják az F2-es és F3-as versenyzőket, valamint a magyar autósport kiemelkedő szereplőit is.

Tavaly ez várt a Hungaroringre látogatókra az F1-en kívül –galéria:

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Ha valaki kedvező áron átélné élőben az F1 hangulatát, az egész jutányos áron megteheti. A felnőttjegyet 35 euróért (12 500 Ft), a 14 év alatti gyermekek belépőjét pedig 10 euróért (3570 Ft) kínálják.