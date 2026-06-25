A finnországi Kaarinában a rendőrök egy egészen szokatlan járművet szúrtak ki a forgalomban: egy házilag tákolt szerkezetet, amely lényegében egy elektromos roller és egy kanapé kombinációja volt. A fiatal sofőr ráadásul nem egyedül közlekedett vele, utasa is volt.

A rendőrség szerint ugyanezt a furcsa építményt már 2025 októberében is kiszúrták, de akkor nem tudták elkapni vezetőjét, most azonban sikerült.

A finn egyenruhások nem a barkácsolás vagy a járműépítés ellen emeltek szót, sőt külön hangsúlyozták, hogy a fiatalok kreativitását, műszaki érdeklődését és kézügyességét kifejezetten hasznosnak tartják. A probléma ott kezdődik, amikor egy házilag összerakott, minden közlekedésbiztonsági előírással szembe menő szerkezettel valaki kimegy a forgalomba.

Legyen szó kerékpárról, rollerről vagy motoros járműről, közúton csak olyan közlekedési eszközzel lehet részt venni, amely megfelel a szabályoknak, és nem veszélyezteti sem a vezetőt, sem az utast, sem a többi közlekedőt. Egy kiállításra, rendezvényre vagy hobbiprojektnek gyakorlatilag bármit meg lehet építeni, de az út nem bemutatóterem.

A rendőrök szerint a kanapés roller ugyan nem száguldott nagy sebességgel, de ez nem menti fel vezetőjét. Egy ilyen házilag tákolt szerkezetnél nem lehet tudni, hogyan viselkedik fékezéskor, kanyarodáskor, egy úthibánlá vagy váratlan helyzetben.

A finn rendőrség végül egyértelmű üzenettel zárta figyelmeztetését: építsetek, újítsatok, fejlesszétek a kreativitásotokat és a kézügyességeteket, de közlekedés közben az első mindig a saját és mások biztonsága legyen.

Vagyis a kanapé maradjon inkább a nappaliban. Az elektromos roller meg lehetőleg ne kapjon kárpitozott utasteret.