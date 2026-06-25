„Olyan nyolc éve részt vettem egy konferencián. Gyászos hangulatban temették többen a fosszilis energiahordozókat, a jövőt az elektromos autókban látták, mint kiderült tévesen. Ma egészen más a helyzet, van jövője a töltőállomásoknak” – mondja a Vezessnek Kis Tibor, az EDO benzinkúthálózat tulajdonosa.

Mintegy 2000 darab töltőállomás működik Magyarországon, ebből körülbelül 800 tartozik a három nagy multihoz: nagyjából 400 kutat üzemeltet a Mol, 200-200 töltőállomást az ÖMV és a Shell, ezeket nevezi a szakma „színes” kutaknak. Sokakat talán meglephet első olvasatra, de az ország összes töltőállomásának ez a halmaz csak a kisebb része, a többséget magyar vállalkozások viszik, ezeket hívják „fehéreknek”.

Miután nemrég bemutattuk az ország legnagyobb kútjait, most annak jártunk utána a védett ár kivezetésekor, hogy miként életképes a globális óriásokhoz képest egy kisebb, de azért jól látható méretű magyar kúthálózat.

A legfontosabb szempont egy benzinkútnál

Hálózatot írtunk, ami igaz is a sárga színéről és a brandnév első betűjébe kanyarodó töltőpisztolyról felismerhető EDO-kutaknál, csak nem akkora méretben, mint a multiknál: 1992 és 2026 között 9 benzinkutat építettek fel és üzemeltetnek ma is. Amikor a fehér kutak működtetésének legfontosabb alapjairól kérdezem, Kis Tibor nem az üzemanyag árát válaszolja, hanem a töltőállomás elhelyezkedését.

„Már 1992-ben oda akartuk felépíteni az első kutat, ahol a kamionok és a személyautók elhagyják az országot, és azóta is jó döntésnek bizonyult a Levél melletti benzinkút. A legfontosabb szempont, hogy a kedvező forgalmi viszonyokhoz illeszkedve helyezkedjen el a töltőállomás.” Eszerint építették fel a többi nyolc kutat is, de immár az ország keleti felében, a legutolsót Kisteleken.

Nyilván lényeges a nyitvatartás is, ami „náluk nem kérdés”, a kilencből hét állomás napi 24 órában működik, kettő pedig reggel öttől este kilencig.

Biztos, hogy 35 foknál is ugyanannyi liter benzin és gázolaj megy az autónk tartályába, mint télen? Kövesd végig, hogy miként működnek a benzinkútjaink az üzemanyagok tartályba kerülésétől a saját autónk megtankolásáig.

Ne változzon és folyamatosan változzon

Kis Tibor rendkívül fontosnak tartja a forgalom hozta autósok mellett a visszatérő ügyfeleket, aminek az egyik alapja szerinte a személyesség. Hozzájuk képest a multiknál gyakrabban cserélődnek az alkalmazottak, náluk régebb óta a szakmában dolgozó, a helyi vásárlókkal jó személyes kapcsolatban állók szolgálják ki az ügyfeleket. „Más szolgáltatási színvonalon dolgozik, és másban érdekelt, aki alkalmilag vállal munkát egy multinál, azzal szemben, aki évek óta nálunk dolgozik, és évek múlva is itt akar dolgozni.”

Ezzel a stabilitással szemben a tulajdonos tapasztalatai szerint rendkívül fontos az állandó változás is, konkrétabban az állandó fejlesztés a töltőállomásokon. „Külsőleg és belsőleg is követni kell a trendeket, és az igényeket. Fontos a megjelenés. Mi éppen

most újítottuk fel az ásotthalmi töltőállomásunkat, pedig csak 12 éve építettük. Mégis megnöveltük a shop méretét, mert arra volt igény.”

Még konkrétabb példát is kérünk a folyamatos fejlesztéseikre, amire azt mondja, hogy amikor bejött a kávéivás a kutakon, eleinte nyomkodós automatákat működtettek. Idővel azt tapasztalták, hogy egyre fontosabb szempont az embereknél a kávé minősége, ezért karos gépekre váltottak, majd egy újabb váltással „komoly olasz kávégépekre”. Ezzel párhuzamosan a választékot is egyre szélesítették.

Van különbség a különféle hálózatok 95-ös benzinjében és az alap gázolajban?

Sokszor elhangzik, hogy az alaptól jóval drágább prémium üzemanyagokba kevert adalék jelentős különbséget okozhat a multik kínálatában. Az országban futó 4,3 millió személyautó többségébe azonban sima 95-ös benzint és alap gázolajat tankolnak a tulajdonosok. Mit mond a kúttulajdonos: van ezek között minőségi különbség?

„Először is, a sima üzemanyagokban is van adalék, csak nem annyi, mint a prémiumban, amelynél még eltérő lehet az oktánszám is. A válaszom azonban az, hogy mi három multitól vesszük az üzemanyagot, de én nem tapasztalom a saját autómon, hogy lenne különbség. Ahhoz százezer kilométereket kellene menni először az egyikkel, aztán a másikkal, ami nem valós opció. Nem az üzemanyagban van különbség a kutak között” – állítja Kis Tibor. Az árban viszont van.

Mennyi liter üzemanyagot ad el egy benzinkút évente? A járműforgalom méretével és a betérő teher-, valamint személyautók számával párhuzamosan óriási különbségeket mutatnak a különféle kutak. A multik sztrádás töltőállomásai, valamint a fehérek legjobb helyeken lévő kútjai 5 millió liter felett is értékesítenek üzemanyagot éves szinten, de jónak számít a 2,5-3 millió liter is. Ezzel szemben áll a másik véglet, a jellemzően családi tulajdonban lévő, sokkal kevesebb ügyféllel rendelkező kistelepülési kutak, amelyek olykor a 700-800 ezer liter/év mennyiséget sem érik el, amiből az érdekvédő szövetségük szerint nagyon nehéz megélni. Ráadásul sok vállalkozónak mindössze egy ilyen kútja van, amelyben jellemzően ő és a családja áll az oszlop mellett és a pénztár mögött.

„Valójában már mindenki ad kedvezményt az árból”

Vége a védett árnak, visszatér a Mol által diktált napi árképzés, amivel kapcsolatban Kis Tibor szerint a legnagyobb kérdés most az a fehér kutak számára, hogy a nagyker ár befér-e a kisker árrésbe számukra azok után, hogy hónapokig mínusz árréssel dolgoztak.

Ami az autósokat illeti, ezek a napi, rendszeres, ám kisebb árváltozások már nemigen befolyásolják érdemben a tankolási szokásokat. Az már a múlt, hogy a heti kétszeri áremelés előtti délutánon megnövekedett valamelyest a forgalom. Azt viszont tudják a helyi autósok a tapasztalatai szerint, hogy hol olcsóbb tartósan az ár.

„Mi pár forinttal olcsóbbak vagyunk, de valójában már mindenki ad valamilyen kedvezményt az árból” az applikációtól a kártyákon át a szerződésekig. „Az applikáció nálam a kútoszlopon van” – ezzel arra utal, hogy tapasztalatai szerint hatékonyabb kiírni a kedvezőbb összeget, mint különféle kedvezményrendszereket alkalmazni.

Egynapos bezárással tiltakoznak a családi benzinkutak A Független Benzinkutak Szövetsége csütörtökön közölte, hogy a magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert a védett/hatósági árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz-kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. A 24.hu szerint tiltakoznak az ellen is, hogy bárki egyszemélyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal – utaltak ezzel a Tisza-kormány döntésére, amely szerint Kapitány István miniszter rendelettel avatkozhat be az árak megállapításába. Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz és a szabad vállalkozáshoz – fejtették ki még korábbi közleményükben. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte azt is, hogy a tiltakozás mellett sajtótájékoztatót is tartanak a hazai kkv-k védelmében egy inárcsi benzinkúton pénteken 11 órakor.

„A töltőállomás legyen az új kávézó”

Az időt visszapörgetve valóban jelentős átalakulásokat idézhetnek fel kedvenc benzinkútjukkal kapcsolatban a 10-20-30 éve jogosítvánnyal rendelkezők. Kis Tibor szerint a nagyobb és látványosabb külső-belső fejlesztések mellett a gyors reagálásokban is megmutatkozik az átalakulás, amik talán fel sem tűnnek elsőre, de egyre szélesebb szolgáltatási kört rajzolnak fel.

Régen kávé sem volt, most jó minőségben sokféle fajtát kínálnak, régen jóformán csak olajat és ablakmosófolyadékot árultak a kutak, ma akár melegételt is, és mindezek mögött ott van a gyors reagálás, amit említett. A kertészkedős szezon elején virágföldet árulnak, a nyári sütögető szezon elején grillszenet a tűzre.

Állítja, hogy gyorsabban reagálnak ezen a téren a vásárlói igényekre, mint a multik, ahol ezen termékek egy része szintén elérhető, csak lassabb a beszerzés és a terítés. Mindezzel ők is, a színes kutak is egyre több embert vonzanak a kisebb szolgáltatási központokká átalakuló benzinkutakra.

„Pár éve a legfontosabb törekvésünk, hogy a töltőállomás legyen az új kávézó. Forgalmas helyeken vagyunk, de nálunk mindig van és ingyenes a parkolóhely, finomak a kávék, fontosak és ízletesek a gasztrotermékek, már a narancslé is frissen facsart. Térjenek be minél többen akár tankolás nélkül is, csak úgy megbeszélni a dolgaikat. Csak az üzemanyag már kevés a sikeres működéshez.”