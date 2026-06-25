A miniszterelnök csütörtök délután jelentette be milyen intézkedéseket vezetnek meg a rendkívüli hőség miatt. A kormányrendelet a járművezetőket és a közösségi közlekedés résztvevőit is több ponton érinti.

A honvédség, az önkormányzatok, a karitatív szervezetek folyamatosan gondoskodnak az emberek ivóvízellátásáról, palackos vizet osztanak országszerte, jellemzően köztereken, a MÁV, a Volán, a GYSEV vonalain,

de az autópályák mellett is készen állnak a vízosztásra, ha dugók alakulnának ki – jelentette ki Magyar Péter.

A honvédséget utasította több millió zacskózott víz elkészítésére és deponálására az ország különböző pontjain. Baj esetén a Magyar Honvédség és a Nemzeti Víziközművek 26 önjáró eszközzel tud az ország különböző pontjain vizet biztosítani – tette hozzá a miniszterelnök.

Életbe léptették a kamionstop ideiglenes felfüggesztését is.

A nagy hőségben bizonyosan lesz sebességkorlátozás a vasúton – és a sínek felmelegedése miatt lehet, hogy lesznek járattörlések is, akár a HÉV-vonalaknál is lehetnek problémák – hangozott el a csütörtök délutáni tájékoztatón.