Brutális hőhullámok tombolnak a régióban, a meteorológusok pedig nem zárják ki a lokálisan 40 Celsius-fokot is meghaladó csúcshőmérsékleteket. Ilyen extrém viszonyok között az autót a tűző napon hagyni már nem csupán kényelmetlenség, hanem kőkemény egészségügyi kockázat. A műszeres tesztek rávilágítanak: az utastér sokkal brutálisabb ütemben melegszik fel, mint azt a legtöbb sofőr gondolná.

A magas hőmérséklet nemcsak az emberi szervezetet, hanem a technikát is kikezdi. Amikor egy jármű a tűző napon parkol, a kabin percek alatt olyan szaunává változik, amely lehetetlenné teszi a komfortos vezetést, és komoly egészségügyi vészhelyzetet teremthet.

Életveszélyes lehet!

A szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek: a kánikula különösen a gyermekekre, a szépkorúakra és a krónikus betegekre jelent reális veszélyt. Az aranyszabályt nem lehet elégszer ismételni: soha, semmilyen körülmények között ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot a parkoló autóban!

A német autóklub, az ADAC mérései feketén-fehéren bizonyítják, hogy egy védelem nélkül hagyott autó utasterében a hőmérséklet mindössze 30 perc alatt átlépheti az 50 Celsius-fokot. Ez az adat drámaian mutatja meg, milyen villámgyorsan válik élhetetlenné a klíma a zárt ajtók mögött.

Az ADAC szakemberei egy átfogó teszt során vizsgálták meg a legnépszerűbb hővédő módszerek tényleges hatékonyságát. A kísérlethez hét teljesen identikus autót parkoltak le hajszálpontosan ugyanolyan napos körülmények között – a különbséget kizárólag az alkalmazott védelem jelentette.

Az eredmények magukért beszélnek:

1. helyezett – A teljes takaróponyva: A leghatékonyabb megoldásnak a teljes karosszériát befedő takaró bizonyult. Ebben az esetben a kabin levegője 43 Celsius-foknál tetőzött, ami jelentős, 10 fokos mínuszt jelent a teljesen védtelenül hagyott autóhoz képest.

2. helyezett – A külső szélvédőtakaró fólia: Az ezüstös, fényvisszaverő matrac, amelyet az ablaktörlők alá, a szélvédő külső felületére rögzítünk, a második legjobb alternatíva. Ezzel a módszerrel a belső hőmérséklet 45 Celsius-fokon állt meg.

3. helyezett – A belső napellenző blende: Bár a legtöbben a szélvédő belső felületére cuppantható harmonikás árnyékolót használják, ez szerepelt a leggyengébben. Mivel a napfény és a hőérzet már áthatolt az üvegen, mielőtt a fólia visszaverné azt, a belső hőmérséklet csupán 49 Celsius-fokig csökkent.

70 fok felett a műszerfal

A kánikulában azok a beltéri elemek melegednek fel a legdrasztikusabban, amelyeket telibe kap a napfény. Az ADAC mérései szerint a kormánykerék és a műszerfal borítása a tűző napon könnyedén átlépi a 70 Celsius-fokot. Ilyen extrém hőfokon már egy pillanatnyi érintés is fájdalmas lehet, és kellemetlen égési sérüléseket okozhat a bőrön.

Fontos tanulság, hogy a tesztben szereplő árnyékolók mindegyike jelentősen csökkentette a felületek hőmérsékletét – a kormánykerék például a védelemnek köszönhetően akár 26 fokkal is hűvösebb maradhatott.

Mi a helyzet a sötétített ablakokkal?

Bár sokan csodaszerként tekintenek a sötétített, hővédő fóliázott hátsó üvegekre, a tesztek rámutattak: a kabin levegőjének átlaghőmérsékletét mindössze nagyjából 2 fokkal képesek csökkenteni. A valódi előnyük a felületek védelmében rejlik!

A közvetlen napfénytől óvott hátsó üléssor hőmérséklete 57 fokról 48 fokra csökkent, ami hatalmas különbség a hátul utazók – különösen a gyermekülésben helyet foglaló legkisebbek – hőérzete és komfortja szempontjából.