Az eset június 19-én, péntek késő délután történt North Yorkshire-ben, Scarborough North Bay nevű partszakaszán. A beszámolók szerint a Ford Transit eredetileg jetskik vízre bocsátásánál akadhat el a nedves homokban, majd segítségére érkezett egy Range Rover SVR.

Papíron nem tűnt reménytelen vállalkozásnak: a nagy teljesítményű brit luxusterepjáróban még homokos terepre szánt vezetési mód is van. Csakhogy a valóságban a nedves, süppedős parti homok és a közeledő dagály erősebbnek bizonyult.

A helyszínen többen is figyelték, ahogy a sofőrök próbálják kiszabadítani a járműveket. Egy ponton állítólag műanyag ásóval próbálták kiásni a kerekeket, de ez sem segített. A Range Rover kerekei szép lassan teljesen elmerültek a homokba, és innen már nem volt visszaút.

A víz közben folyamatosan jött felfelé, a mentési kísérlet pedig egyre inkább katasztrófává változott. A jetskiket végül sikerült partra húzni, a furgont és a Range Rovert viszont nem. A dagály előbb a kerekeket, majd a karosszériák nagy részét is ellepte, a beszámolók szerint késő estére már szinte csak az antennák és a tetők látszottak ki a vízből. Ezt az alábbi videó is bizonyítja:

A partiőrséget és a rendőrséget is riasztották, szerencsére személyi sérülés nem történt. A mentők elsősorban azt ellenőrizték, hogy mindenki biztonságban van-e, a járművek kiemelését pedig csak az apály után lehetett megoldani. Végül munkagépekkel húzták ki őket a partra, de a sós vizes fürdő után aligha lehet ezeket már megmenteni.