Nemcsak hzánkbn, hanem szomszédban, a Forma-1-nek ezen a hétvégén otthont adó Ausztriában is tombol a kánikula, ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az Osztrák Nagydíjra hőségriadót jelentett be.

Az idei szezonban először kellett ilyen intézkedést foganatosítani. Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.

Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.

A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben – vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.