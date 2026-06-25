Nemcsak hzánkbn, hanem szomszédban, a Forma-1-nek ezen a hétvégén otthont adó Ausztriában is tombol a kánikula, ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az Osztrák Nagydíjra hőségriadót jelentett be.

Az idei szezonban először kellett ilyen intézkedést foganatosítani. Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.

A Forma-1-ben is hőségriadót hirdettek 1
Újra hőségriasztás a Forma–1-ben
Zsinórban a második hétvégén adott ki a Nemzetközi Automobil Szövetség figyelmeztetést a Forma–1-ben, mivel újabb forró…

Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.

A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben – vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.

A Forma-1-ben is hőségriadót hirdettek 2
Változik a közlekedés a pokoli hőség miatt
A harmadfokú hőségriasztás miatt a közlekedési minisztérium…
A Forma-1-ben is hőségriadót hirdettek 3
Apró jelek, komoly következmények, a férfiak gyakori problémája
Vannak változások, amelyek nem egyik napról a másikra…