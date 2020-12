Nem volt eredménytelen a Renault lobbija, a héten ugyanis kiderült, hogy Fernando Alonso egy kiskapunak köszönhetően részt vehet az Abu-dzabi Nagydíjat követő újoncteszten. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) engedékenysége kiverte a biztosítékot a riválisoknál, állítólag a Ferrari már dolgozik is azon, hogy Carlos Sainz úgyszintén idő előtt kezdhesse meg 2021-es felkészülését.

A The Race úgy tudja, hogy a Ferrari után a Racing Point is külön engedélyért folyamodhat, hogy a csapathoz jövőre szerződő Sebastian Vettel ne kezdje hátrányból Aston Martin-os karrierjét, noha eleinte még a tesztet is kihagyta volna a rövidesen gyári csapattá avanzsáló alakulat. „Sok a ’ha’, de amennyiben lehet és a szabályok is lehetővé teszik, fontolóra vennénk” – ismerte el Otmar Szafnauer, a silverstone-i gárda csapatvezetője és vezérigazgatója.