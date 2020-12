Romain Grosjean a múlt vasárnapi Bahreini Nagydíjon 221 km/h-s sebességgel csapódott a szalagkorlátba nem sokkal a rajt után. A becsapódás erejétől az autó lángokba borult, a korlát átszakadt, a francia versenyző 28 másodpercet töltött a lángok között.

A mezőny ezen a hétvégén is Bahreinben versenyez majd, de az úgynevezett külső körön. Ennek a nyomvonalnak is része az a szakasz, ahol Grosjean balesetet szenvedett, az elmúlt napokban átépítették a baleset helyét.

A korlátot újjáépítették, a biztonság növelése érdekében két sornyi gumifalat is húztak elé. Változtattak a 9-es kanyaron is, ahonnan eltávolítottak egy kerékvetőt, csökkentve az esélyét annak, hogy az autók nagy sebességgel a levegőbe emelkedhessenek. A 9-es kanyar előtti gumifal is vastagabb lett, már négy sorból áll.