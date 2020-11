„Itt az ideje bejelentenem, hogy tájékoztattak róla, hogy 2021-ben nem fogok a Forma-1-ben vezetni. Én természetesen már pár hete tudom ezt. Csalódott vagyok, de ettől csak még keményebben dolgozom, hogy 2022-re összejöjjön a dolog. Amúgy is, van még egy bajnoki cím, amit meg akarok nyerni” – írta a Twitteren.

It is time i announce that I have been told I will not be racing F1 in 2021. Obviously I have known this for a couple weeks now. I am disappointed, but I will just work harder and do what it takes to make sure it happens in 2022. Anyway, I have a championship I want to win ✌🏻 pic.twitter.com/hOzplyi1Bj

