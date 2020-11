Steiner vasárnap este arról beszélt, hogy van B tervük arra az esetre, ha a francia nem vezethet a hétvégi, második bahreini fordulón, ám a döntés Grosjean kezében van.

„Holnap elmegyek a kórházba, beszélek vele, azt is meglátjuk, mit mondanak az orvosok, aztán majd kiderül. Természetesen van vésztervünk, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy ha ő rendben van, akkor ő vezethet a jövő hétvégén. Meglátjuk, milyen állapotban lesz, az ő döntése, én nem fogok beleszólni. Holnapra biztosan érzi majd a zúzódásokat is, szóval lehet, hogy elgondolkodik, de tényleg nem tudom, mindenki eltérően reagál az ilyesmikre.”

„Ezért is mondom, hogy nem szeretnék spekulálni arról, ki helyettesítheti őt, ha egyáltalán helyettesíteni kell. Kap egy kis időt arra, hogy meggondolja, jelezze, mit szeretne. Akármit dönt, én támogatni fogom.”

Úgy tűnik, megszületett a döntés, cikkünk írása közben ugyanis be is jelentették, hogy Grosjeant a hétvégén a Haas hivatalos tartalékosa, Pietro Fittpaldi helyettesíti. Az 1972-es,’74-es F1-világbajnok Emerson Fittipaldi unokája a 2017 végén visszavonult Felipe Massa óta az első brazil lesz a mezőnyben.

Brazil’s @PiFitti will make his Formula 1 debut with Haas F1 Team in next weekend’s #SakhirGP, subbing for the injured Romain Grosjean.

More details ⤵️https://t.co/gBqBOejAlu

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 30, 2020