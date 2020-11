Amióta Sebastian Vettel a Ferrari versenyzője lett, mindig egy fehér alapú sisak volt a fején, melyen keresztbe futott egy, a német zászló színeiben pompázó sáv. Persze a fejvédőt a német, illetve a sisakdizájnjaiért felelős Jens Munser Design mindig módosította némi aprósággal, a két héttel ezelőtti Forma-1-es Török Nagydíjra nagyobb módosításon esett át a sisak.

A szürke alapú, szivárványsávos sisak talán szerencsét is hozott a négyszeres világbajnoknak, hiszen Isztambulban megszerezte idei első dobogóját. Vettel Bahreinbe is elvitte a fejfedőt, melyet a pénteki szabadedzéseken is használt, ám az már biztos, hogy ez a darab nem marad örökké Vettel tulajdona.

A sisaktervező ugyanis bejelentette, hogy a fejfedő hamarosan egy jótékonysági aukción találhat új gazdára, ennek részleteiről későbbre ígértek tájékoztatást.