A Red Bull-os Max Verstappen ugyan igazi „űrhajóval” repeszt minden második hétvégén, de ez nem elég a fiatal hollandnak. Egy friss videointerjúban elmondta, hogy amikor csak teheti, hajt valamit.

„Nézzék, a Forma-1 az életem jelentős része, de azt is fontosnak érzem, hogy az F1-en kívül is éljek. Szeretem a szórakoztató aktivitásokat, leginkább valamivel, amiben motor van. Szeretek kvadokkal, buggykkal versenyezni. Vagy akár gokartokkal. A versenyzés a véremben van. Szeretek nem F1-es dolgokkal is versenyezni” – magyarázta.

„De közúton sosem vadulok. Mi értelme is lenne 300-zal tépni, amikor minden hétvégén ezt teszem?”

Az F1-es csapatok persze nem igazán rajonganak az ilyen tevékenységekért, a Red Bullnál pedig egyszer már rosszul jártak, amikor Mark Webber hegyi bringázás közben csúnya lábtörést szenvedett. Vajon neki engedik ezt?

„Igen, amíg nem esik bajom. Ha felhívnak, hogy merre vagyok, nem probléma, ha azt mondom, hogy a sípályán. De ha hívnak, és azt válaszolom, hogy a kórházban, akkor jönne a kérdés, hogy minek síeltem.”

Verstappen azért az igazán extrém sportokkal nem kockáztat, eszébe sem jut például ejtőernyőzni.

„Az nem nekem való. Repülőgépekből kiugrálni nem az zsánerem. Ott nem én irányítok. Ha kiugrok, az ernyő meg nem nyílik, akkor annyi. Az túl veszélyes.”