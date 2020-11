A Pirelli tavaly a kínálat legkeményebb keverékeit jelölte ki a Bahreini Nagydíjra, mivel azonban a legkeményebbet nem is használták a csapatok, idén lágyított a gumigyártó.

Bahreinben a C2, C3 és C4 keverékek lesznek elérhetők. “Ez remélhetőleg nagyobb stratégiai mozgásteret biztosít a csapatoknak” – mondta Mario Isola, a Pirelli sportigazgatója.

A gumigyártó egyébként nincs könnyű helyzetben, mert a mezőny két hétvégét marad Bahreinben, a másodikon pedig egy soha nem próbált pályán versenyez majd.

“A legérdekesebb kihívás biztosan a Szahír Nagydíj lesz, ez a pálya ugyanis teljesen más, mint bármelyik másik, amelyen eddig versenyeztünk.”

“Noha a szimulációkból van néhány adatunk, meg kell várnunk az igaziakat, hogy pontosan tisztában legyünk a várható kopás és elhasználódás mértékével.”

