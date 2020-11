A Racing Point-os Sergio Perez a múlt vasárnapi Török Nagydíjon a végül győztes Lewis Hamiltoné mellett említhető taktikus vezetéssel vitte végig a futamot. A 30 éves mexikói pilóta az évek során számos dobogós eredménnyel, sok-sok ponttal bizonyította, hogy a (közép)mezőny egyik legmegbízhatóbb szereplője, ám 2020 végén, hét közös év után távoznia kell csapatától, mert a jövőre már Aston Martinként működő alakulathoz Sebastian Vettelt szerződtették a tulajdonos fia, Lance Stroll mellé.

A talán Alexander Albon Red Bull-os helyére esélyes Perez Isztambulban így beszélt az idei évéről és a kilátásokról:

„Úgy gondolom, hogy az én részemről jó szezon volt ez, de a Forma-1-ben persze nagyon sok múlik az autón. Szerintem korábban is voltak nagyon jó idényeim, melyek nem látszottak annak az autó potenciálja miatt. Voltam hetedik a bajnokságban, párszor nyolcadik, pedig nagyon jól dolgoztam, igazán nagyszerű munkát végeztem. Azt hiszem, most nagyon jó szintre értem, talán a csúcson vagyok a tapasztalat, az csapattal való kommunikáció és megértés tekintetében is – persze rég vagyok itt, az is segít.”