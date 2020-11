A 2013 végén síbalesetben súlyos agysérülést szenvedett Michael Schumacher állapotáról 2014 őszén történt hazaszállítása óta alig tudni valamit, a család szigorúan őrzi az 50 éves Forma-1-es legenda magánszféráját.

A német exversenyzőt volt munkatársai közül is igen kevesen láthatják, leggyakrabban a családi legbelső barátjának számító egykori ferraris főnöke, a ma a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki posztját betöltő Jean Todt látogatja őt. Az RTL France őt kérdezte Schumiról a napokban.

„Nagyon óvatosan fogok válaszolni. Gyakran látom Michaelt, havonta egyszer vagy kétszer. A válaszom most is ugyanaz: továbbra is küzd. Csakis azt kívánhatjuk neki és a családnak, hogy jobbra forduljanak a dolgok” – mondta, hozzátéve, hogy a rajongók nyugodtak lehetnek afelől, hogy Schumacher „nagyon jó környezetben van és a legjobb ellátásban részesül”.